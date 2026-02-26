Slušaj vest

Popodnevni špic u Beograd doneo je ozbiljna zadržavanja i usporen saobraćaj na većini ključnih gradskih pravaca. Vozače očekuju duga čekanja, naročito na mostovima i prilazima autoputu.

Najkritičnija situacija beleži se na mostu Gazela u smeru ka Niš, gde su kolone vozila gotovo nepomične. Saobraćaj se odvija otežano i uz česta zaustavljanja, pa se vozačima savetuje dodatno strpljenje.

Dodatne poteškoće stvaraju radovi koji se izvode kod petlje Zmaj u pravcu ka Novi Sad, gde je zatvorena leva traka. Slična situacija je i na potezu od Gazele do Autokomanda, takođe zbog radova u levoj traci, što dodatno usporava protok vozila.

Za razliku od ovih deonica, Brankov most je trenutno prohodan u oba smera, bez većih zadržavanja. Saobraćaj se za sada normalno odvija i na autoputu kroz Novi Beograd, dok je u Bulevar Mihajla Pupina primetno usporenje, posebno u desnoj traci.

Vozačima se preporučuje da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce i planiraju putovanje unapred kako bi izbegli najopterećenije tačke u gradu.

