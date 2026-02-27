Slušaj vest

Muškarac star 40 godina zadobio je lakše povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom noći dogodila na obilaznici oko Beograd, u blizini Surčina, potvrđeno je u službi Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 2.10 časova, a povređeni muškarac je nakon zbrinjavanja prevezen u Urgentni centar.

U 19.33 sati, izbio je požar u Vodovodska ulica na Čukarica, ali tom prilikom nije bilo povređenih.

Tokom noćne smene ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 70 puta, od čega je devet intervencija bilo na javnim mestima. Najčešće su se za pomoć javljali hronični bolesnici, pre svega osobe sa povišenim krvnim pritiskom.