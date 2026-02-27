Slušaj vest

Sednica Skupštine Grada Beograda zakazana je za danas, a odbornici će razmatrati 33 tačke dnevnog reda. Među najvažnijima su predlog izmene Odluke o budžetu za tekuću godinu, kao i predlog Odluke o dodeli đačke pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta na teritoriji grada.

Predloženim izmenama budžet za ovu godinu iznosio bi više od 208,7 milijardi dinara. Od tog iznosa, na budžet grada odnosi se nešto više od 193 milijarde, dok budžeti gradskih opština ukupno iznose 15,6 milijardi dinara.

Ukupna sredstva budžeta grada i opština povećana su za 1,6 odsto, odnosno za više od 3,3 milijarde dinara. Budžet grada uvećan je za 1,5 procenata (oko 2,9 milijardi dinara), dok su budžeti opština povećani za 3,1 odsto, što je nešto manje od 477 miliona dinara. Kako se navodi u obrazloženju, rebalans je usklađen sa ostvarenim prihodima u januaru 2026. godine i novom projekcijom prihoda do kraja godine.

Odbornici će, uz rebalans, razmatrati i izmene odluka koje se odnose na raspodelu sredstava za obavljanje poslova grada i opština, kao i na prihode koji im pripadaju tokom ove godine.

Na dnevnom redu je i predlog odluke o novčanoj pomoći učenicima u iznosu od 20.000 dinara po detetu. Pravo na ovu pomoć imale bi porodice čija deca redovno pohađaju osnovne i srednje škole, bilo javne ili privatne, na teritoriji Beograd u školskoj 2026/2027. godini.

Takođe, biće razmatrane izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za ovu godinu, kao i davanje saglasnosti na rebalans programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda“.

Među tačkama su i predlozi planova, odnosno izmene i dopune planova detaljne regulacije za delove opština Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Čukarica i Savski venac, као и одлуке о изради или измени планова за делове Stari grad i Surčin.

Pred odbornicima će se naći i predlog odluke o postavljanju vezanog balona, izmene odluka koje se odnose na bašte ugostiteljskih objekata, nekategorisane puteve i javna parkirališta, kao i izmene Odluke o Gradskoj upravi i Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.