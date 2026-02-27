Slušaj vest

Ovog jutra u Beogradu saobraćaj teče bez većih zastoja, a trenutno su najveće gužve na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu.

Uobičajene špic tačke poput Gazele i Autokomande funkcionišu bez problema i sve teče.

GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, teretnjaci najduže čekaju na izlazu na Batrovcima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema dužih zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, na nekim terminalima beleže zadržavanja u trajanju od sat vremena do najviše pet sati.

Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju sat i po, na Kelebiji sat vremena, na Šidu tri sata, a najduža zadržavanja su na Batrovcima - pet sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Poslednjih dana februara vozače očekuju dobri uslovi za vožnju, nalik prolećnim, a koji će se, prema najavama RHMZ, zadržati i u dane vikenda.

Mnogi ljubitelji zimskih sportova provešće ove sunčane zimske dane na nekoj od naših planina, što će uticati da se saobraćaj već sa prvim popodnevnim satima pojača na prilazima Kopaoniku, Tari, Zlatiboru, Divčibarama, Staroj planini, ali i na drugim putevima koji vode ka našim zimskim centrima, ukazuju iz AMSS-a.