Odbornici Skupštine Grada Beograda počeli su danas 14. sednicu na kojoj će razmatrati 33 tačke dnevnog reda, od kojih su najznačajnije predlog za izmenu Odluke o budžetu za ovu godinu, kao i predlog Odluke o đačkoj pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta na teritoriji grada.

Prema novom predlogu, gradski budžet za ovu godinu iznosiće više od 208,7 milijardi dinara, pri čemu se na budžet grada odnosi nešto više od 193 milijardi, dok su budžeti gradskih opština 15,6 milijardi dinara.

Odbornici Skupštine grada razmatraće i predlog Odluke o đačkoj pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta na teritoriji Grada Beograda kojom se predviđa novčana pomoć u iznosu od 20.000 dinara po učeniku.

Na dnevnom redu biće i izmena i dopuna Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za tekuću godinu, kao i rešenja o davanju saglasnosti na rebalans ovogodišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda".

Među tačkama dnevnog reda je i nekoliko predloga planova ili izmena i dopuna planova detaljne regulacije za delove opština Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Čukarica, Savski venac, kao i odluke o izradi ili izmeni planova za delove Čukarice, Starog grada, Zvezdare, Surčina.

Takođe, pred odbornicima će biti i Predlog odluke o postavljanju vezanog balona, te izmene odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta, nekategorisanim putevima i javnim parkiralištima na teritoriji grada, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Na dnevnom redu su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd.

Kreni-promeni napustio sednicu

Odbornička grupa Kreni promeni napustila je sednicu na početku, navodeći da žele da podrže poljoprivrednike.

Odbornica Demokratske stranke Aleksandra Kovač rekla je na konferenciji za novinare pre početka zasedanja Skupštine Grada da njena odbornička grupa neće učestvovati na sednici.

Odbornica Zeleno levog fronta Natalija Stojimenović na konferenciji za novinare najavila je da će njena poslanička grupa na današnjoj sednici tražiti da se isplate plate zaposlenima Apoteka Beograd, da se obezbede stanovi za žene žrtve nasilja i da generalni sekretar Sekretarijata za saobraćaj podnese ostavku.