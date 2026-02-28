Slušaj vest

EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima tri beogradske opštine.

Spisak isključenja struje:

Stari grad 08:30 - 14:00

BUL. DESPOTA STEFANA: BB,54-56C,49-63, DRINČIĆEVA: 16-34,40-40,3A,11-23,27-29F/8, GUNDULIĆEV VENAC: 12-12,3-7,15-21, KNEZ-MILETINA: 22-26, PALMOTIĆEVA: 20A-30,35-37, TAKOVSKA: 43,

Palilula 08:30 - 14:00

CVIJIĆEVA: 42-46,50-54,60-60,33-51, ĐUŠINA: 34,11-17, JAŠE PRODANOVIĆA: 4-22,28-32,1-9,13-15,21-23A, LjUBOMIRA STOJANOVIĆA: 4-14,3-15, RAČKOGA: 2-8,1-7A, RUVARČEVA: 8-14A,1-7,11-17, STOJANA NOVAKOVIĆA: 20,19, TAKOVSKA: 56-56,

Voždovac 09:00 - 14:00

PAŠMANSKA: 19, VOJVODE TOZE: 3,

