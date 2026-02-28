Stanovnici Čukarice, posebno Sremčice, suočiće se sa prekidima u snabdevanju vodom zbog radova na mreži. Pripremite se na vreme.
BEZ VODE U SREMČICI ZBOG PLANIRANIH RADOVA: Očekuju se prekidi u snabdevanju, evo do kada će trajati
BEOGRAD – Stanovnici Čukarice, posebno naselja Sremčica (istočna strana), danas mogu očekivati prekide u snabdevanju vodom.
Kako je saopšteno iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže mogu uzrokovati povremene prekide u snabdevanju, umanjen pritisak vode, a moguće je i kratkotrajno zamućenje.
Radovi su zakazani za 28. februar i trajaće do 6.00 časova, kada se očekuje normalizacija vodosnabdevanja.
Građani se mole za strpljenje i preporučuje se da pripreme dovoljne količine vode za osnovne potrebe dok traju radovi.
