BEOGRAD – Stanovnici Čukarice, posebno naselja Sremčica (istočna strana), danas mogu očekivati prekide u snabdevanju vodom.

Kako je saopšteno iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže mogu uzrokovati povremene prekide u snabdevanju, umanjen pritisak vode, a moguće je i kratkotrajno zamućenje.

Radovi su zakazani za 28. februar i trajaće do 6.00 časova, kada se očekuje normalizacija vodosnabdevanja.

Građani se mole za strpljenje i preporučuje se da pripreme dovoljne količine vode za osnovne potrebe dok traju radovi.

