Slušaj vest

Jedna osoba lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rakovici, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u ulici Pilota Mihaila Petrovića u Rakovici u 20.26 časova, a povređena osoba prevezena je u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su obavile ukupno 115 intervencija, a od toga je 18 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hroničari.

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Muškarac povređen u udesu kod Surčina, pomoć lekara najviše tražili hronični bolesnici
IMG-20250317-WA0074.jpg
SrbijaPUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U KRAGUJEVCU: Pomoć najviše tražili ovi pacijenti
IMG_20241005_142029.jpg
HronikaUŽAS KOD ZAJEČARA, URUŠIO SE KROV ŠUPE, IMA MRTVIH: Teška nesreća dogodila se oko podneva, na terenu i vatrogasci!
whatsapp-image-20201204-at-10.45.52.jpg
HronikaOGLASIO SE MUP NAKON POŽARA U BEOGRADU Vatra stavljena pod kontrolu, nema povređenih
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.31 copy.jpg