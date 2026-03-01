Jedna osoba lakše je povređena noćas u saobraćajnom udesu, prevezena je u bolnicu, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.
Hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Bez teških povreda, osetno manje intervencija nego inače vikendom
Slušaj vest
Hitna pomoć je intervenisala i kod još jedne saobraćajne nezgode, ali je bilo dovoljno da se osobi ukaže pomoć na licu mesta.
Ukupno je noćas intervenisala 113 puta, osetno manje od proseka tokom vikenda, tako da je to bila mirnija noć za Hitnu pomoć.
Uglavnom su pozivi stizali zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnim mestima beogradska služba Hitne pomoći je intervenisala 19 puta.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši