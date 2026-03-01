Slušaj vest

Hitna pomoć je intervenisala i kod još jedne saobraćajne nezgode, ali je bilo dovoljno da se osobi ukaže pomoć na licu mesta.

Ukupno je noćas intervenisala 113 puta, osetno manje od proseka tokom vikenda, tako da je to bila mirnija noć za Hitnu pomoć.

Uglavnom su pozivi stizali zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnim mestima beogradska služba Hitne pomoći je intervenisala 19 puta.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradRADOVI NA AUTOKOMANDI DO 24. MAJA: Izmenjen režim saobraćaja na moto-putu M-11, zauzeta desna traka ka Novom Beogradu
366438_250814.00_26_18_16.Still005.jpg
BeogradKAZNA ZA OVAJ PREKRŠAJ U BEOGRADU BIĆE PAPRENA, I DO 150.000! Zabranu sutra razmatra Skupština grada, ko prekrši novo pravilo parkiranja, debelo će da plati!
Parking nova parking zona Beograd Zona A
BeogradIZMENJENE TRASE AUTOBUSA NA TRGU REPUBLIKE: Tokom vikenda biće zatvorena okretnica, zbog radova se menja ruta više linija
GSP, gradski saobracaj, autobus, foto Jakov Milosevic (35).JPG
BeogradBESPLATNO ZA DECU, NOVA SEZONA U TETATRU "ZMAJ": Pozorište za decu Savskog venca zvanično otvara novu sezonu 28. februara
Screenshot 2026-02-25 102548.jpg