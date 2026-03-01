Slušaj vest

Gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić istakla je da Odluka o đačkoj pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta na teritoriji grada Beograda ostaje aktuelna i u 2026. godini.

– Na sednici usvojena je Odluka o pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta, takozvana „đačka pomoć”. Ovo je sad već tradicionalna pomoć koju Grad Beograd dodeljuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola, bilo da su u privatnoj ili javnoj svojini. Iznos će i ove godine biti 20.000 dinara po detetu, treću godinu zaredom, i isplaćivaće se roditeljima na račun. Ova mera se pokazala kao izuzetno značajna i u prethodnim godinama jer je oko 200.000 đaka iz celog grada koristilo đačku pomoć – rekla je Aleksandra Čamagić.

Gradski odbornici usvojili su Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugoj izmeni i dopuni Statuta ustanove Prihvatilište za odrasla i stara lica, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta JVP-a „Beogradvode”. Usvojen je u Izveštaj o radu Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki za 2025. godinu.

Takođe, usvojene su Odluka o postavljanju vezanog balona i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda. Odbornici su usvojili i Odluku o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda. Usvojena je i Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji grada Beograda, kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.