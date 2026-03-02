Slušaj vest

Ekipe JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Barajevo od ponedeljka, 2. marta, do subote, 7. marta, od 22 do 6 sati ujutro.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode osetiće potrošači u sledećim naseljima:

– 2/3. mart – Lipovički put sa pripadajućim ulicama;
– 3/4. mart – naselje Barajevo;
– 4/5. mart – naselja Baćevac i Meljak;
– 5/6. mart – naselja Šiljakovac, Guncati i Vranić;
– 6/7. mart – naselja Lisović, Beljina, Arnajevo i Rožanci.

U toku radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, te iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da prethodno pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe „Beogradskog vodovoda” trudiće se da radove obave u što kraćem roku.

Sve dodatne informacije potrošači nogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradPO 20.000 SVAKOM ĐAKU I OVE GODINE! Beograd najavio đačku pomoć i za sledeću školsku godinu
Screenshot 2026-03-01 125846.jpg
BeogradRADOVI NA AUTOKOMANDI DO 24. MAJA: Izmenjen režim saobraćaja na moto-putu M-11, zauzeta desna traka ka Novom Beogradu
366438_250814.00_26_18_16.Still005.jpg
BeogradIZMENJENE TRASE AUTOBUSA NA TRGU REPUBLIKE: Tokom vikenda biće zatvorena okretnica, zbog radova se menja ruta više linija
GSP, gradski saobracaj, autobus, foto Jakov Milosevic (35).JPG
BeogradKAZNA ZA OVAJ PREKRŠAJ U BEOGRADU BIĆE PAPRENA, I DO 150.000! Zabranu sutra razmatra Skupština grada, ko prekrši novo pravilo parkiranja, debelo će da plati!
Parking nova parking zona Beograd Zona A