Ekipe JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Barajevo od ponedeljka, 2. marta, do subote, 7. marta, od 22 do 6 sati ujutro.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode osetiće potrošači u sledećim naseljima:

– 2/3. mart – Lipovički put sa pripadajućim ulicama;

– 3/4. mart – naselje Barajevo;

– 4/5. mart – naselja Baćevac i Meljak;

– 5/6. mart – naselja Šiljakovac, Guncati i Vranić;

– 6/7. mart – naselja Lisović, Beljina, Arnajevo i Rožanci.

U toku radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, te iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da prethodno pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe „Beogradskog vodovoda” trudiće se da radove obave u što kraćem roku.

Sve dodatne informacije potrošači nogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.