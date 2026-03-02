Slušaj vest

Jedan muškarac uboden je rano jutros nožem na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici u beogradskoj opštini Zvezadara, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Reč je o 39-godišnjem muškarcu koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

Tokom noći dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba lakše povređeno i sve su bile zbrinute na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 136 puta, od čega 15 puta na javnom mestu, u najvećem broju slučajeva zbog pijanstva i padova.

