Slušaj vest

Gradska uprava Grada Beograda obaveštava građane da, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, sva lica koja nisu iz objektivnih razloga podnela prijavu u propisanom roku, mogu to učiniti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona ukoliko uz prijavu dostave i dokaze iz kojih se na nesumnjiv način može utvrditi opravdanost za nepodnošenje.

Rok za podnošenje prigovora Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije na zoning plan, odnosno na podnetu prijavu ističe 10. marta 2026. godine u ponoć.

Prijava, odnosno prigovor, može se podneti elektronski, putem aplikacije „Svoj na svome” ili uz tehničku podršku službenika Jedinice lokalne samouprave i JP-a „Pošte Srbije”. Putem aplikacije mogu se i dopuniti već podnete prijave.

Službenici Gradske uprave Grada Beograda, u prostorijama u Ulici kraljice Marije 1, pružiće svim zainteresovanim licima neophodnu tehničku pomoć prilikom podnošenja prijava, dopuna prijava i prigovora, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.