Slušaj vest

Obuka se odvija u unapred utvrđenim terminima za svaku školu u trajanju od dva meseca, a priliku da savladaju osnovne tehnike plivanja u ovom ciklusu imaju učenici osnovnih škola „Jajinci”, „Bora Stanković”, „Danilo Kiš”, „Zmaj Jova Jovanović” i „Vojvoda Stepa”.

Program će trajati do juna tekuće godine, kako bi učenici iz svih 18 osnovnih škola imali priliku da prođu osnovnu obuku plivanja. U prvom ciklusu časove plivanja pohađalo je preko 650 učenika iz šest voždovačkih škola.

Obuku vode stručni treneri sa više od 30 godina iskustva u radu sa decom, što osigurava kvalitetan, bezbedan i prilagođen pristup najmlađima.

Nakon završene dvomesečne obuke, sva deca koja žele da nastave sa usavršavanjem, moći će to da učine u okviru Škole plivanja Sportsko-rekreativnog centra „Voždovac”.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradPOTPUNO BESPLATNA ŠKOLICA ENGLESKOG! Sjajna prilika za osnovce na Voždovcu od 1. do 4. razreda
Screenshot 2026-02-25 100349.jpg
BeogradBESPLATNO U BEOGRADU: Engleski za najstarije Voždovčane ali i prilika za lepo druženje!
Screenshot 2026-02-24 125704.jpg
BeogradBESPLATNI ČASOVI BALETA ZA DEVOJČICE: Evo gde i kako možete da prijavite devojčice od 3 do 6 godina
Screenshot 2026-01-25 114845.jpg
BeogradBESPLATNI ČASOVI NA VOŽDOVCU! Časovi ritmičke gimnastike na poklon u "Šumicama", prijave od danas!
Screenshot 2026-01-21 105107.png