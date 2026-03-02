BESPLATNA ŠKOLA PLIVANJA: Osnovci sa Voždovca uče da plivaju
Obuka se odvija u unapred utvrđenim terminima za svaku školu u trajanju od dva meseca, a priliku da savladaju osnovne tehnike plivanja u ovom ciklusu imaju učenici osnovnih škola „Jajinci”, „Bora Stanković”, „Danilo Kiš”, „Zmaj Jova Jovanović” i „Vojvoda Stepa”.
Program će trajati do juna tekuće godine, kako bi učenici iz svih 18 osnovnih škola imali priliku da prođu osnovnu obuku plivanja. U prvom ciklusu časove plivanja pohađalo je preko 650 učenika iz šest voždovačkih škola.
Obuku vode stručni treneri sa više od 30 godina iskustva u radu sa decom, što osigurava kvalitetan, bezbedan i prilagođen pristup najmlađima.
Nakon završene dvomesečne obuke, sva deca koja žele da nastave sa usavršavanjem, moći će to da učine u okviru Škole plivanja Sportsko-rekreativnog centra „Voždovac”.
Kurir.rs/Beograd.rs