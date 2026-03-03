Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Lazarevac, Fudbalski klub "Petka" 10-15 časova
  • Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradBESPLATNA ŠKOLA PLIVANJA: Osnovci sa Voždovca uče da plivaju
gljivične infekcije bazen shutterstock_1619585122.jpg
Beograd"SVOJ NA SVOME", VAŽNO ZA BEOGRAĐANE: Rokovi za prigovore i prijave propuštene iz objektivnih razloga za upis prava nepokretnosti
WhatsApp Image 2025-02-20 at 10.34.11_62e46a9c.jpg
BeogradUBADANJE NOŽEM, SAOBRAĆAJKE, PIJANI, PADOVI... Teška noć za lekare beogradske Hitne
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradISKLJUČENJA VODE DANAS U BEOGRADU: Ako živite na ovoj opštini, dobro pogledajte spisak, raspored je po danima!
shutterstock-1660187920.jpg