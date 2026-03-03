Beograd
GRAD BEOGRAD DELI 70.000 FILTERA ZA ČISTIJI VAZDUH U DOMAĆINSTVIMA: Pokreće projekat za smanjenje zagađenja iz kućnih dimnjaka
Grad Beograd planira da tokom 2026. godine obezbedi 70.000 filtera namenjenih smanjenju emisije suspendovanih čestica iz individualnih ložišta.
Filteri će, u saradnji sa gradskim opštinama, biti distribuirani korisnicima koji koriste individualna ložišta, nakon čega će biti ugrađeni u dimnjake.
Očekuje se da će sprovođenje ovog projekta doprineti smanjenju koncentracije štetnih čestica u vazduhu i poboljšanju kvaliteta vazduha u gradu.
