Grad Beograd planira da tokom 2026. godine obezbedi 70.000 filtera namenjenih smanjenju emisije suspendovanih čestica iz individualnih ložišta.

Filteri će, u saradnji sa gradskim opštinama, biti distribuirani korisnicima koji koriste individualna ložišta, nakon čega će biti ugrađeni u dimnjake.

Očekuje se da će sprovođenje ovog projekta doprineti smanjenju koncentracije štetnih čestica u vazduhu i poboljšanju kvaliteta vazduha u gradu.

