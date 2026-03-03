U nedelju, 5. marta, u 11 časova na bazenima SC Voždovac - Banjica.
sjajna atmosfera i sportski duh
SPORTSKI SPEKTAKL U NEDELJU NA BANJICI: Plivačko takmičenje povodom 81. rođendana PK Crvena zvezda
Plivački klub Crvena zvezda organizuje plivačko takmičenje povodom 81. rođendana kluba u nedelju, 5. marta, u 11 časova na bazenima SC-a „Voždovac” – Banjica, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.
Posetioce očekuje pravi plivački spektakl, sjajna atmosfera, sportski duh i proslava bogate tradicije jednog od najznačajnijih plivačkih klubova u zemlji.
Domaćini pozivaju sve plivače, trenere, roditelje, prijatelje sporta i navijače da dođu, podrže učesnike i zajedno sa nama uveličaju ovaj veliki jubilej. Vidimo se na bazenu – slavimo plivanje i 81 godinu „Crvene zvezde”, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Beograd.rs
