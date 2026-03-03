Slušaj vest

Plivački klub Crvena zvezda organizuje plivačko takmičenje povodom 81. rođendana kluba u nedelju, 5. marta, u 11 časova na bazenima SC-a „Voždovac” – Banjica, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Posetioce očekuje pravi plivački spektakl, sjajna atmosfera, sportski duh i proslava bogate tradicije jednog od najznačajnijih plivačkih klubova u zemlji.

Domaćini pozivaju sve plivače, trenere, roditelje, prijatelje sporta i navijače da dođu, podrže učesnike i zajedno sa nama uveličaju ovaj veliki jubilej. Vidimo se na bazenu – slavimo plivanje i 81 godinu „Crvene zvezde”, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

