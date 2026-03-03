Slušaj vest

Međunarodni turnir „Serbian open” u rvanju grčko-rimskim stilom, za dečake do 15 godina, biće održan pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu u nedelju, 8. marta, u hali DKC-a „Majdan” (Kozjačka 3–5), saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Početak je zakazan za 11.30 časova, a očekuje se učešće preko 120 takmičara iz zemlje i inostranstva – Moldavije, Bugarske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske.

Kao najatraktivnija gostujuća ekipa najavljen je „Levski” iz Sofije, čija rvačka škola u ovom uzrastu dominira regionom. Što se tiče domaćih takmičara, očekuje se nastup svih kandidata za najsjajnija odličja, kojima će ovo takmičenje bez sumnje predstavljati vrednu proveru u kvalitetnoj međunarodnoj konkurenciji.

Početak finalnih borbi predviđen je za 16 časova, a oko 17 sati sledi proglašenje najuspešnijih pojedinaca i ekipa.

Kurir.rs/Beograd.rs

