Slušaj vest

Muškarac (62) teško je povređen noćas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na Vidikovcu, rečeno je u beogradskoj službi Hitne pomoći.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 00.40 časova, a povređeni je prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 96 intervencija, od kojih je 12 bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

