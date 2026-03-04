Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 96 intervencija, od kojih je 12 bilo na javnim mestima.
hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Muškarac teško povređen u saobraćajnoj nesreći na Vidikovcu
Slušaj vest
Muškarac (62) teško je povređen noćas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na Vidikovcu, rečeno je u beogradskoj službi Hitne pomoći.
Saobraćajna nesreća dogodila se oko 00.40 časova, a povređeni je prevezen u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 96 intervencija, od kojih je 12 bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši