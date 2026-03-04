Slušaj vest

I pored vidne gužve na uobičajenim tačkama, saobraćaj funkcioniše bez zastoja - sve se kreće.

GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju četiri sata


Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da su uslovi za vožnju dobri.Oprez se savetuje na početku i na kraju radnog dana, kada je intenzitet saobraćaja pojačan i kada su na prilazima gradovima uobičajene gužve.

Radovi na putu dodatno usporavaju vožnju, a na pojedinim deonicama se koriste i obilazni putevi.

Screenshot 2026-03-04 082618.jpg
Foto: Naxi kamere printscreen

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko četiri sata. ;

Kurir.rs/Naxi kamere

