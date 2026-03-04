Sredina nedelje donosi nove gužve u jutarnjem saobraćajnom špicu u Beogradu.
GOMILA SE NA GAZELI, AUTOKOMANDA I BRANKOV KRCATI: Kod Ušća se otegle kolone, ali sve se kreće! GSP ide normalno (FOTO)
I pored vidne gužve na uobičajenim tačkama, saobraćaj funkcioniše bez zastoja - sve se kreće.
GSP saobraća uobičajeno za radni dan.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere
AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju četiri sata
Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da su uslovi za vožnju dobri.Oprez se savetuje na početku i na kraju radnog dana, kada je intenzitet saobraćaja pojačan i kada su na prilazima gradovima uobičajene gužve.
Radovi na putu dodatno usporavaju vožnju, a na pojedinim deonicama se koriste i obilazni putevi.
Foto: Naxi kamere printscreen
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko četiri sata. ;
Kurir.rs/Naxi kamere
