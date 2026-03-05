Slušaj vest

Radovi na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u četvrtak, 5. marta, od 8 do 14 časova prouzrokovaće prekid u vodosnabdevanju naselja Guncati, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradBESKUĆNIKU (63) ADVOKAT URUČIO PISMO, REČI MU PROMENILE ŽIVOT! Poslato iz Nemačke, ni u snovima nije mogao da zna šta piše: "Nemoguće, ovo je kao IZ FILMA"
Beograd
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Muškarac teško povređen u saobraćajnoj nesreći na Vidikovcu
hitna pomoć noć
BeogradSERBIAN OPEN U NEDELJU: Međunarodni turnir u rvanju grčko-rimskim stilom! Još jedan sportski spektakl u Beogradu za vikend
Screenshot 2026-03-03 105152.jpg
BeogradSPORTSKI SPEKTAKL U NEDELJU NA BANJICI: Plivačko takmičenje povodom 81. rođendana PK Crvena zvezda
Screenshot 2026-03-03 104343.jpg
BeogradGRAD BEOGRAD DELI 70.000 FILTERA ZA ČISTIJI VAZDUH U DOMAĆINSTVIMA: Pokreće projekat za smanjenje zagađenja iz kućnih dimnjaka
2.jpg
BeogradŽENU (57) IZUJEDALA DVA PSA KOD TROŠARINE: Napali je kane korso koje je čuvala sinu, Hitna nije mogla da priđe, došla i policija! Teško povređena
hitna pomoć