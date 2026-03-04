Slušaj vest

Vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Marko Popadić uručio je danas ključeve tri vredna vozila za održavanje komunalne higijene predstavnicima Opštine Knjaževac i Javnog komunalnog preduzeća „Standard” Knjaževac, saopšteno je iz JKP-a „Gradska čistoća”.

Kao preduzeće koje godinama uspešno posluje, JKP „Gradska čistoća” je i ovoga puta pomoglo komunalnom preduzeću u Knjaževcu, ustupajući im na korišćenje svoja komunalna vozila.

Marko Popadić je istakao da, na inicijativu i molbu predsednika opštine Knjaževac Milana Đokića i direktora JKP-a „Standard” Nebojše Mitića, „Gradska čistoća” je izašla u susret ovom preduzeću, zahvaljujući uspešnom poslovanju u poslednjih nekoliko godina, i donirala im vozila za održavanje komunalne higijene, ali da kroz ustaljenu praksu to čini i za druga komunalna preduzeća na teritoriji više opština u Srbiji, te da na taj način pomaže manje razvijenim regionima.

– „Gradska čistoća” je ovom prilikom Javnom komunalnom preduzeću iz Knjaževca donirala dva vozila za prikupljanje i transport komunalnog otpada, zapremina 22 metra kubna i 16 metara kubnih, kao i traktor sa priključcima za čišćenje snega, posipanje soli i priključnom čistilicom za čišćenje ulica, kako bi njihove svakodnevne aktivnosti obavljali kvalitetnije, lakše i efikasnije. „Čistoća” je uvek tu da pomogne, verujem da smo ovom donacijom pomogli Opštini Knjaževac, kao i da će komunalno preduzeće u Knjaževcu dodatno unaprediti svakodnevno obavljanje komunalnih usluga, posebno za vreme zimskih padavina imajući u vidu da je Knjaževac veoma razuđena opština koja na svojoj teritoriji ima čak 80 sela – poručio je Marko Popadić.

Predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić ocenio je da je ovo izuzetno vredan poklon koji pokazuje da saradnja gradova i opština doprinosi dobrobiti građana.

– Ovaj poklon pokazuje solidarnost i brigu, ali je i pokazatelj da cela Srbija diše istim plućima – istakao je Milan Đokić.