VREDNA DONACIJA: Beogradska Gradska čistoća donirala tri vozila komunalnom preduzeću iz Knjaževca
Vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Marko Popadić uručio je danas ključeve tri vredna vozila za održavanje komunalne higijene predstavnicima Opštine Knjaževac i Javnog komunalnog preduzeća „Standard” Knjaževac, saopšteno je iz JKP-a „Gradska čistoća”.
Kao preduzeće koje godinama uspešno posluje, JKP „Gradska čistoća” je i ovoga puta pomoglo komunalnom preduzeću u Knjaževcu, ustupajući im na korišćenje svoja komunalna vozila.
Marko Popadić je istakao da, na inicijativu i molbu predsednika opštine Knjaževac Milana Đokića i direktora JKP-a „Standard” Nebojše Mitića, „Gradska čistoća” je izašla u susret ovom preduzeću, zahvaljujući uspešnom poslovanju u poslednjih nekoliko godina, i donirala im vozila za održavanje komunalne higijene, ali da kroz ustaljenu praksu to čini i za druga komunalna preduzeća na teritoriji više opština u Srbiji, te da na taj način pomaže manje razvijenim regionima.
– „Gradska čistoća” je ovom prilikom Javnom komunalnom preduzeću iz Knjaževca donirala dva vozila za prikupljanje i transport komunalnog otpada, zapremina 22 metra kubna i 16 metara kubnih, kao i traktor sa priključcima za čišćenje snega, posipanje soli i priključnom čistilicom za čišćenje ulica, kako bi njihove svakodnevne aktivnosti obavljali kvalitetnije, lakše i efikasnije. „Čistoća” je uvek tu da pomogne, verujem da smo ovom donacijom pomogli Opštini Knjaževac, kao i da će komunalno preduzeće u Knjaževcu dodatno unaprediti svakodnevno obavljanje komunalnih usluga, posebno za vreme zimskih padavina imajući u vidu da je Knjaževac veoma razuđena opština koja na svojoj teritoriji ima čak 80 sela – poručio je Marko Popadić.
Predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić ocenio je da je ovo izuzetno vredan poklon koji pokazuje da saradnja gradova i opština doprinosi dobrobiti građana.
– Ovaj poklon pokazuje solidarnost i brigu, ali je i pokazatelj da cela Srbija diše istim plućima – istakao je Milan Đokić.
Kurir.rs