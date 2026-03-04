Slušaj vest

U okviru projekta „Erasmus plus”, Osnovna škola „Svetislav Golubović Mitraljeta” iz Batajnice domaćin je grupi učenika i nastavnika iz Grčke, iz grada Pereze sa ostrva Krfa, navodi se u saopštenju iz Opštine Zemun.

Tema projekta, koji se realizuje od 2. do 6. marta, jesu zaštita životne sredine, očuvanje prirodnih resursa i održivi razvoj.

Gradska opština Zemun, kao pouzdan partner obrazovnim ustanovama u razmeni znanja i iskustava na evropskom nivou, tim povodom je 3. marta upriličila edukativne eko-radionice na temu održivog razvoja Zemuna, biodiverziteta i mera očuvanja prirodnih resursa na svojoj teritoriji. Gosti i domaćini, nastavnici i učenici su upoznavanje sa prirodnim blagom Zemuna započeli šetnjom kroz Gradski park, a u nastavku programa posetili su Poljoprivredni fakultet i Kej oslobođenja, ističe se u saopštenju.

Tanja Kukobat, opštinski stručnjak iz oblasti ekologije, govorila je o istorijatu Gradskog parka sa stanovišta ekološke bezbednosti i vrednovanja prirodnih resursa kroz vekove, sa osvrtom na dendrofaunu parka i zaštićene spomenika prirode – pojedinačna stabla.

Poljoprivredni fakultet obezbedio je stručno vođenje kroz izložbu minerala, postavku skeleta domaćih i divljih životinja, postavku lovstva i ribolovstva i postavku insekata.

Takođe, prezentovana su postignuća Instituta za fitomedicinu i Instituta za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, koji čine deo naučnoistraživačke mreže koja se odvija u osam instituta, kroz 31 katedru, veliki broj specijalizovanih i akreditovanih laboratorija, oglednog dobra „Radmilovac” i naučnih društava koja deluju u okviru fakulteta, uz intenzivnu saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Obilaskom Keja oslobođenja, uz hranjenje divljih ptica Zemuna i edukacijom o diverzitetu ornitofaune i zaštićenim prirodnim dobrima Zemuna – Velikog ratnog ostrva i lesnog profila, zaokružena je svojevrsna ekološka radionica, navodi se u saopštenju.