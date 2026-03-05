Slušaj vest

Na Beogradskom sajmu od 18. do 24 marta biće održan sajam automobila DDOR BG CAR SHOW 09 i 18. Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme - MOTOPASSION, najavili su organizatori.

Kako je najavljeno, predstaviće se vodeći svetski i domaći brendovi, uz premijere najnovijih modela, unapređene tehnologije i inovativna rešenja koja definišu savremenu mobilnost.

Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova najavljuje snažan nastup svih brendova prisutnih na domaćem tržištu i prikaz najaktuelnijih tehnoloških dostignuća i pravaca razvoja industrije.

Jedna od centralnih tema skupa je elektrifikacija.

U fokusu su električna i hibridna vozila, kao i infrastruktura koja prati njihov razvoj.

Sajmovi će biti održani u svim halama Beogradskog sajma.

Radno vreme je od 10 do 20 časova, a cena pojedinačne ulaznice iznosi 800 dinara.

