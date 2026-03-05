NA BEOGRADSKOM SAJMU OD 18. DO 24. MARTA: Sajmovi automobila i motocikala, kvadova, skutera i opreme - cena pojedinačne ulaznice 800 dinara
Na Beogradskom sajmu od 18. do 24 marta biće održan sajam automobila DDOR BG CAR SHOW 09 i 18. Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme - MOTOPASSION, najavili su organizatori.
Kako je najavljeno, predstaviće se vodeći svetski i domaći brendovi, uz premijere najnovijih modela, unapređene tehnologije i inovativna rešenja koja definišu savremenu mobilnost.
Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova najavljuje snažan nastup svih brendova prisutnih na domaćem tržištu i prikaz najaktuelnijih tehnoloških dostignuća i pravaca razvoja industrije.
Jedna od centralnih tema skupa je elektrifikacija.
U fokusu su električna i hibridna vozila, kao i infrastruktura koja prati njihov razvoj.
Sajmovi će biti održani u svim halama Beogradskog sajma.
Radno vreme je od 10 do 20 časova, a cena pojedinačne ulaznice iznosi 800 dinara.