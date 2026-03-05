Slušaj vest

Radovi Srbijavoda na uređenju i sanaciji vodotokova u Beogradu, u okviru priprema za za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, napreduju planiranom dinamikom, saopštilo je to preduzeće.

Dodaju da se ti radovi realizuju u skladu sa planiranim fazama priprema infrastrukture uoči specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Na desnoj obali reke Save, kod kompleksa "25. maj", u toku su radovi na čišćenju rečnog korita i sanaciji postojeće obaloutvrde, kao i u zoni ušća Save u Dunav.

Radovi se izvode na deonici dugoj 1.675 metara, gde su evidentirani rečni nanos, mulj, pesak, potopljena stabla i drugi predmeti nastali prirodnim procesima i antropogenim uticajem.

U saopštenju navode i da su do sada izvedeni radovi na bagerovanju rečnog dna i uklanjanju vegetacije sa obaloutvrde, dok se trenutno sprovodi sanacija oštećenih delova konstrukcije, uključujući zamenu i popravku Dunav blokova.

Ističu da se izbagerovani materijal odlaže u skladu sa važećim propisima i nije namenjen komercijalnoj upotrebi.

Istovremeno, u toku su radovi na čišćenju i sanaciji dunavskog rukavca u zoni Velikog ratnog ostrva, na deonici dugoj oko 3.350 metara.

Radovi obuhvataju bagerovanje nanosa na mestima gde nije obezbeđena minimalna plovna dubina, kao i sanaciju postojeće obaloutvrde bez izgradnje novih objekata.

U saopštenju ističu da se svi radovi izvode u skladu sa uslovima nadležnih institucija i merama zaštite životne sredine, a sa ciljem očuvanja stabilnosti obala, poboljšanja protočnosti rečnih korita i unapređenja bezbednosti plovidbe.