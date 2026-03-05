Pretposlednjeg radnog dana u nedelji na beogradskim ulicama ne beleže se veće gužve. Zastoja nema.
gužve u saobraćaju
NEMA NI GUŽVI, NI ZASTOJA: Saobraćaj u Beogradu teče bez problema u jutarnjem špicu, GSP ide normalno
GSP ide uobičajeno za radni dan.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere
AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju četiri sata
Saobraćaj se obavlja po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata, dok na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u gradskim sredinama. Prohodnost puteva je dobra i nema većih zastoja.
Na putevima je i povećan broj pešaka i biciklista zbog čega se savetuje dodatni oprez, posebno u zonama škola, u blizini pešačkih prelaza i na biciklističkim stazama.
Na glavnim putnim pravcima u toku su radovi, što na pojedinim deonicama može usporiti saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Kurir.rs/Naxi kamere
