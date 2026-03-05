Slušaj vest

GSP ide uobičajeno za radni dan.

AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju četiri sata



Saobraćaj se obavlja po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata, dok na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u gradskim sredinama. Prohodnost puteva je dobra i nema većih zastoja.

Na putevima je i povećan broj pešaka i biciklista zbog čega se savetuje dodatni oprez, posebno u zonama škola, u blizini pešačkih prelaza i na biciklističkim stazama.

Na glavnim putnim pravcima u toku su radovi, što na pojedinim deonicama može usporiti saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.