U tom periodu bez vode će ostati potrošači u Ulici Nikolaja Hartviga (od Čuburske do Ulice Maksima Gorkog), a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.