Iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” saopštili su da će izvoditi radove na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u petak, 6. marta, od 8.30 do 18 časova.
OVAJ DEO VRAČARA DANAS JE BEZ VODE: Spremite zalihe, česme suve od ujutru pa do 18 sati
U tom periodu bez vode će ostati potrošači u Ulici Nikolaja Hartviga (od Čuburske do Ulice Maksima Gorkog), a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
