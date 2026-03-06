EDB Beograd za danas je planirala radove na području dve beogradske opštine.
DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Radovi u delovima ove 2 opštine
Spisak isključenja struje
Savski venac
08:00 - 14:30 GENERALA ŠTURMA: 1-1A, GENERALA VASIĆA: 3-3,7, UŽIČKA: 27,35,
Sopot
09:00 - 16:00 Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 88D-88Đ,195A-195C, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 2-10,1-9,13-17,21A-27,31,59A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, PRVOMAJSKA: 54,
