Turistička organizacija Beograda predstavlja se od 3. do 5. marta na Međunarodnom sajmu turizma u Berlinu „ITB 2026”, jednom od najvećih i najznačajnijih sajmova turizma u Evropi i svetu, saopšteno je iz Turističke organizacije Beograda.

Pod okriljem Turističke organizacije Srbije, uz brojne druge turističke organizacije i predstavnike privrede, Turistička organizacija Beograda predstavlja ukupnu turističku ponudu naše prestonice, s naglaskom na nastupajuću izložbu „EKSPO 27”, kulturne sadržaje, smeštajne kapacitete visoke kategorije, gastronomsku scenu i događaje.

Prvog dana ovog eminentnog sajma, koji su obeležili brojni poslovni susreti, štand je posetila ambasadorka Srbije u Nemačkoj Snežana Janković.

Delegacije TO Beograda i Novog Sada su se sastale sa predstavnicima TO Mađarske na temu međunarodne saradnje, a povodom otvaranja brze pruge Beograd–Budimpešta.

Sa Direkcijom za turizam grada Izmira razgovaralo se na temu učešća turističkih organizacija Beograda i Novog Sada na predstojećem sajmu u Izmiru, te o međusobnoj saradnji u promotivnim aktivnostima.

Održan je sastanak sa predstavnikom Svetske federacije gradova u turizmu WTCF, čiji je Beograd dugogodišnji član i učesnik godišnjih samita. Takođe, održan je i sastanak sa predstavnicima turizma Trabzona u vezi sa mogućnostima saradnje.

Predstavnici Turističke organizacije Beograda sastali su se i sa predstavnicima TO Azerbejdžana, kao i sa predstavnicima „Pasha travel”-a, jedne od vodećih agencija u ovoj zemlji, za koju „Er Srbija” uvodi direktne letove.

Posebna pažnja tokom sajma biće posvećena nemačkom tržištu, imajući u vidu veliki broj direktnih letova „Er Srbije” između Beograda i nemačkih gradova: Berlina, Frankfurta, Hamburga, Kelna, Diseldorfa, Štutgarta, Hanovera i Nirnberga, kao i činjenicu da u Nemačkoj postoji velika srpska dijaspora.

Prema statističkim podacima, broj nemačkih turista je u porastu u Beogradu, a proteklih godina su među prvih pet po broju poseta i ostvarenih noćenja, što Nemačku čini veoma važnim turističkim tržištem za Beograd.

Međunarodni sajam turizma u Berlinu ove godine obeležava 60 godina postojanja. Od 1966. godine, „ITB Berlin” je od samo devet izlagača dostigao status najvećeg svetskog turističkog sajma, privlačeći hiljade izlagača i posetilaca svake godine, navodi se u saopštenju.