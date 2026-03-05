Slušaj vest

Za saobraćaj će biti zatvorena prvo zaustavna saobraćajna traka (saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom), a zatim će doći do zatvaranja preticajne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom, navodi se.

Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom. 

Radi se na čišćenju revizionih staza i mašinskom čišćenju ivičnih traka.

Kurir.rs/Beta

