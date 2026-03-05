Putevi Srbije najavili su od večeras u 22 do sutra u 5 izmene u saobraćaju zbog radova na deonici petlja Hitna pomoć - petlja Centar "Sava", u smeru ka Novom Beogradu.
Beograd
BEOGRAĐANI, VAŽNO! IZMENE NA GAZELI! Večeras od 22 časa od petlje Hitna pomoć do petlje Sava centar
Slušaj vest
Za saobraćaj će biti zatvorena prvo zaustavna saobraćajna traka (saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom), a zatim će doći do zatvaranja preticajne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom, navodi se.
Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radi se na čišćenju revizionih staza i mašinskom čišćenju ivičnih traka.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši