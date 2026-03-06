Slušaj vest

Odsek za upravne poslove Policijske stanice Novi Beograd rad sa građanima obavljaće u zgradi "SIV 3" u Ulici omladinskih brigada broj 1, saopšteno je.

Preseljenje se događa zbog rekonstrukcije objekta u Bulevaru Mihajla Pupina broj 165 i Policijske ispostave Novi Beograd 2 u Ulici Ljubinke Bobić broj 14.

"Zbog nepostojanja tehničkih uslova za pristup osobama sa invaliditetom u SIV 3, oni svoja prava mogu ostvariti odlaskom u susedne policijske stanice, ili podnošenjem zahteva putem offline akvizicije, što podrazumeva odlazak policijskih službenika na adresu podnosioca zahteva, radi izdavanja dokumenata", naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.