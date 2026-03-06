PRIVREMENO: Odsek za upravne poslove MUP-a na Novom Beogradu premešten u zgradu SIV 3
Odsek za upravne poslove Policijske stanice Novi Beograd rad sa građanima obavljaće u zgradi "SIV 3" u Ulici omladinskih brigada broj 1, saopšteno je.
Preseljenje se događa zbog rekonstrukcije objekta u Bulevaru Mihajla Pupina broj 165 i Policijske ispostave Novi Beograd 2 u Ulici Ljubinke Bobić broj 14.
"Zbog nepostojanja tehničkih uslova za pristup osobama sa invaliditetom u SIV 3, oni svoja prava mogu ostvariti odlaskom u susedne policijske stanice, ili podnošenjem zahteva putem offline akvizicije, što podrazumeva odlazak policijskih službenika na adresu podnosioca zahteva, radi izdavanja dokumenata", naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Radno vreme Odseka za upravne poslove je od 7.30 do 20 časova radnim danima, kao i vikendom od 7.30 do 15.30 časova.