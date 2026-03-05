Slušaj vest

Na pešačkom prelazu na Kalemegdanu tramvaj je zakačio kolica sa bebom.

Nezvanično dete ima oko godinu i po dana.

Očevici kažu da su kolica odletela, ali dete, srećom, nije zadobilo teže povrede, osim ogrebotina na licu.

Ekipa Hitne pomoći se uputila na lice mesta.

Kurir.rs/Telegraf

