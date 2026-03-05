Na Kalemegdanu tramvaj je zakačio kolica sa bebom, ali srećom, dete je prošlo sa samo ogrebotinama. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta.
Beograd
UŽAS NA KAMELEGDANU! TRAMVAJ ZAKAČIO KOLICA S BEBOM, ONA ODLETELA: Očevici opisali jezivu scenu, Hitna pomoć se odmah uputila na lice mesta
Slušaj vest
Na pešačkom prelazu na Kalemegdanu tramvaj je zakačio kolica sa bebom.
Nezvanično dete ima oko godinu i po dana.
Očevici kažu da su kolica odletela, ali dete, srećom, nije zadobilo teže povrede, osim ogrebotina na licu.
Ekipa Hitne pomoći se uputila na lice mesta.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši