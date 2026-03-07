Slušaj vest

EDB Beograd za danas je planirala radove na području tri beogradske opštine.

Spisak isključenja struje:

Stari grad 08:30 - 14:00

CARA UROŠA: 24, GOSPODAR-JEVREMOVA: 8-18,17A-19, KRALjA PETRA: 36-38,42-46,56-58,43-57,61-69,73, STUDENTSKI TRG: 3-7,11-21, UZUN MIRKOVA: 2-6, ZMAJA OD NOĆAJA: 10-16,5,9-13C,

Novi Beograd 09:00 - 16:00

ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 2a, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 115D-115E,

Obrenovac 08:00 - 18:00

Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE TEŠIĆA: 42-48,63,67, BARIČ: 1, BARIČKA REKA: 4, BARIČKIH BORACA: 8-8A,40-44B,58B-60A,17-19,23,37-49G,59B,1111, BOSANSKA: 14-18, BUDE DAVIDOVIĆA: 2,1-5,37, DUVANIŠTE: 2C,1, JANKA TEŠIĆA: 44-54,66-68,72-72B,78,90,94,110-110G,37,45,49-53,59-65,69-77,81-95B,99-101A,107,183, JEZERO: 16-16,23, JEZERSKA: 2-14,1-7,13, JEZERSKA 1.DEO: 2,10,16,20-20,11, JEZERSKI PUT: 4,16-18,28C-32,52B,9-11,15A,31,45, JEZERSKI PUT 1.DEO: 45, KOLONIJA 1.DEO: 14,20, NIKE MAKSIMOVIĆA: 2B-4,1,5,9, OBRENOVAČKI PUT: 0-0,74,98-110,114-136,148-150,1-1BB,5,13,37-41,45,49-67,71-73,77-81,85-89,93-115, OMLADINSKIH BRIGADA: 8-20,24-24V,30,34-36V,40-40G,50-52,66,1,11-11A,17-17B,21-35,45B-45G,49-53,57,61A-61G,65-65A,69-73, RADA TADIĆA: 22,106,1-1A,7,13-15,19,25-29,35-37,43, SARAJEVSKA: 2,1-3, USTANIČKA: 2-12B,16-16F,1C-19, VLADIMIRA VUJOVIĆA: 10-12,16,20-24, VOJISLAVA ILIĆA: 3A, ŽELEZNIČKA: 2-12B,1-9A,

