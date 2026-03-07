Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama:

Rakovica, Vidikovac, Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, autobus 9-12 časova

Voždovac, Stadion Shopping centar, autobus 13-16 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.