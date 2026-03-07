Slušaj vest

U okviru programa Ministarstva zdravlja, od danas, 7. marta, do ponedeljka, 9. marta, organizuju se besplatni mamograf koji će biti postavljen ispred jugozapadne strane stadiona "Rajko Mitić".

Radno vreme mamografa je od 9 do 20 časova.

Ovi pregledi se organizuju na inicijativu i poziv FK Crvena zvezda, povodom 81. rođendana kluba i Dana žena, kao i Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Mamografiju, uz lični dokument, mogu uraditi žene starosti od 45 do 69 godina, koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i žene starije od 40 godina sa pozitivnom porodičnom anamnezom.

Zakazivanje pregleda se vrši putem telefona 060 717 1523 i 060 717 1969, do popune termina 5. i 6. marta, od 9 do 15 časova.

Mamografija je dijagnostička metoda za otkrivanje promena na dojci koje se ne mogu otkriti na drugi način. Ovaj rendgenski pregled tkiva dojki se obavlja u cilju kontrole zdravlja i podrazumeva pregled žena bez prisutnih simptoma i znakova bolesti.

Od 2018. godine Institut za javno zdravlje Srbije organizuje rad mobilnog mamografa, a od septembra 2025. godine raspolaže još jednim mobilnim mamografom.