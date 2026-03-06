Slušaj vest

Na mostu Most Gazela došlo je do lančanog sudara u smeru ka Novom Beogradu.

Prema prvim informacijama, učestvovalo je više vozila, a jedan automobil je od siline udara završio u suprotnom smeru, gde je takođe blokirana jedna traka.

Saobraćaj je trenutno obustavljen ka Novom Beogradu, a na terenu su hitne službe.

Stanje učesnika za sada nije poznato.

Kurir/Informer

