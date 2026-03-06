Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo pet vozila, dogodila se kod Mostarske petlje, u smeru ka Nišu. Prema prvim informacijama, jedan od učesnika se žali na povrede.

Kako se saznaje, jedan automobil je od siline udarca završio u suprotnom smeru, gde je takođe blokirana jedna traka zbog saobraćajne nesreće.

Saobraćaj je trenutno obustavljen ka Novom Beogradu, te na na Gazeli stvorila ogromna gužva u smeru ka Autokomandi. Na terenu su hitne službe.

Stanje ostalih učesnika za sada nije poznato, prenosi Blic.

Kurir.rs/Blic

