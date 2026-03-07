Slušaj vest

U Gradskoj opštini Obrenovac danas je organizovana podela besplatnih dečijih auto-sedišta za roditelje sa teritorije opštine, kojoj su prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Agencije za bezbednost saobraćaja. Tom prilikom podeljeno je ukupno 85 auto-sedišta.

Predsednik Gradske opštine Obrenovac, dr Miloš Peković je rekao da je ovo četvrta godina kako Gradska opština Obrenovac učestvuje u ovoj odgovornoj akciji koja se tiče bezbednosti naših najmlađih.

- Mi smo nažalost jedna od zemalja sa saobraćajnim traumatizmom u samom vrhu, i ova akcija je jedna u nizu aktivnosti da popravimo tu statistiku i sačuvamo pre svega ono što nam je najmilije, to su naša deca. Molim vas da ova auto-sedišta koristite po svim uputstvima koje ćete danas čuti od predstavnika Agencije za bezbednost u saobraćaju, kako bi na pravilan i bezbedan način ih koristili - istakao je dr Peković.

- Danas je dodeljeno prvih 85 sedišta, a naredna podela se očekuje za mesec dana. Ovo je akcija koja se kontinuirano sprovodi nekoliko godina a sve u cilju prevencije bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, pre svega naših najmlađih - zaključio je Vladan Popović, član Veća zadužen za bezbednost u saobraćaju.

Miloš Milekić iz Agencije za bezbednost saobraćaja je tokom izlaganja rekao da je cilj ovakvih akcija i pravilne upotrebe auto-sedišta , vizija nula, odnosno da broj poginule dece u saobraćajnim nesrećama bude nula.

Ova aktivnost realizuje se u okviru programa koji ima za cilj unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju i podizanje svesti o

značaju pravilne upotrebe dečijih auto-sedišta, koja predstavijaju jedan od najvažnijih faktora zaštite najmlađih putnika.

Program dodele auto-sedišta Gradska opština Obrenovac pokrenula je 2021. godine, dok je od decembra 2022. godine uvedena odluka da svako novorođeno dete na teritoriji opštine može da konkuriše za dodelu auto-sedišta. Javni poziv otvoren je tokom cele godine, svih 365 dana.

Do danas je kroz ovaj program podeljeno vise od 1000 auto-sedišta, čime se kontinuirano dopinosi većoj bezbednosti najmlađih

učesnika u saobraćaju i pruža dodatna podrška porodicama sa teritorije opštine Obrenovac.

Projekat realizuju Gradska opština Obrenovac i Komisija za bezbednost saobraćaja, u saradnji sa Agencijom za bezbednost

saobraćaja i Sekretarijatom za saobraćaj grada Beograda.