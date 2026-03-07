Slušaj vest

Foka Bert, koja se već godinama nalazi u Beogradskom zoološkom vrtu, uginula je u 16. godini, potvrđeno je iz zoo vrta.

Ova vest rastužila je mnoge posetioce koji su godinama dolazili u vrt upravo kako bi posmatrali njegove igre i akrobacije u bazenu.

Kako navode iz Zoo vrta, trenutno je u toku obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Rezultati bi, prema njihovim rečima, trebalo da budu poznati početkom naredne nedelje.

Bert je bio među prvim fokama koje su stigle u Beogradski zoološki vrt i za kratko vreme postao je jedan od miljenika posetioca, posebno najmlađih, koji su se rado okupljali oko bazena kako bi gledali njegove živahne pokrete i razigrane skokove, zbog čega je godinama bio jedna od najvećih atrakcija vrta.

Iz uprave Zoo vrta kažu da je njegov odlazak veliki gubitak za kolektiv i posetioce, ali i da već rade na tome da u Beograd uskoro stignu nove foke.

- Nažalost, ostali smo bez jedne od najstarijih foka koje su došle u naš vrt. Telo smo poslali na obdukciju i očekujemo da ćemo u ponedeljak imati preciznije informacije o uzroku smrti. Sada radimo na tome da obezbedimo dolazak novih foka - poručili su iz Beo Zoo vrta.