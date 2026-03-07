Slušaj vest

Večeras je u jednom restoranu u Beogradu došlo do masovne tuče tokom proslave 18. rođendana.

Prema prvim informacijama, sukob je izbio u trenutku kada su iznosili tortu i šampanjac, nakon čega su se dve grupe mladića potukle. U opštem haosu jedna trudna žena je pala na pod, gde su je, kako svedoci navode, učesnici tuče udarali nogama. Žena je tom prilikom zadobila povrede i počela da krvari.

Ostali gosti su u panici počeli da napuštaju restoran.

Na licu mesta nalazi se veliki broj pripadnika policije i ekipa Hitne pomoći, dok se povređenima ukazuje pomoć. Prema nezvaničnim informacijama, više osoba je povređeno.

Za sada nije poznato šta je izazvalo sukob, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Kurir.rs/Blic

