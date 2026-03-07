Prema prvim informacijama, sukob je izbio u trenutku kada su iznosili tortu i šampanjac, nakon čega su se dve grupe mladića potukle. U opštem haosu jedna trudna žena je pala na pod, gde su je, kako svedoci navode, učesnici tuče udarali nogama. Žena je tom prilikom zadobila povrede i počela da krvari.