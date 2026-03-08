Slušaj vest

Gradska opština Novi Beograd posredstvom svoje ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža” organizuje manifestaciju povodom Dana žena - Novobeogradski 8. mart 2026. koja će biti održana u parku Lazaro Kardenas u Bloku 45, Ulica Jurija Gagarina broj 22, saopšteno je iz ove opštine.

Opština Novi Beograd poziva sugrađane da uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu koji je pripremljen za Dan žena.

Od 12 do 12.20 sati na bini će nastupiti Akademsko društvo „Talija“,a od 12.20 do 12.40, publici će se spletom srpskih igara predstaviti KUD „Opanak“.

Publika će od 12.40 do 13 časova imati priliku da uživa u dečijem horu „Arton”, nakon čega do 14 časova, sledi muzički program po ukusu svih generacija.

Screenshot 2026-03-08 072042.png
Foto: Beograd.rs

Opština Novi Beograd poziva sugrađane da zajedno proslave praznik, koji nas podseća na važnost, ljubav, požrtvovanost i uspehe žena u našem društvu.

Kurir.rs/Beograd.rs

