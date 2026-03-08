Slušaj vest

Prevezeno je u Urgentni centar.

Motociklista je noćas oboren u saobraćajnoj nezgodi, u centru Beograda, kod Trga Republike, prevezen je u bolnicu sa teškom povredom.

Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisala 100 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Od toga 20 puta je intervenisala na javnim mestima, uobičajeno velikim delom zbog alkoholisanosti građana.

Kurir.rs/Beta

