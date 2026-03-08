Dete uzrasta 13 godina teško je povređeno kada ga je udario autobus desetak minuta posle 23 časa, kod Beograda na vodi, rečeno je jutros u Hitnoj pomoći.
DEČAKA (13) UDARIO AUTOBUS, TEŠKO POVREĐEN: Motociklista oboren u centru, teška noć u Beogradu za lekare Hitne
Prevezeno je u Urgentni centar.
Motociklista je noćas oboren u saobraćajnoj nezgodi, u centru Beograda, kod Trga Republike, prevezen je u bolnicu sa teškom povredom.
Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisala 100 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.
Od toga 20 puta je intervenisala na javnim mestima, uobičajeno velikim delom zbog alkoholisanosti građana.
