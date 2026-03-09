Slušaj vest

Surčin, Zemun i Novi Beograd

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, u ponedeljak, 9. marta, od 9 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima, u opštinama Surčin, Zemun i Novi Beograd: Surčin, Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen, Petrovčić i Dobanovci. Umanjen pritisak vode imaće potrošači u Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodrom „Nikola Tesla” Beograd), Ledinama, Grmovcu i Ugrinovcima. Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće.

Zvezdara

Takođe, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u utorak, 10. marta, od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Vizantijskoj, Lepenskog vira, Teodorinoj, Vladimira Ćorovića, Vladimira Dvornikovića, Gamzigradskoj, Feliksa Kanica, Save Petkovića, Livadskoj, Radosava Ljumovića i Mitkovom kladencu (od Ladnog brda do Vizantijske).

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neohodnu zalihu vode.

Čukarica i Novi Beograd

Najavljeni su i radovi na vodovodnom sistemu u opštini Čukarica, zbog čega će u utorak od 8 do 14 sati bez vode će ostati potrošači u naselju Umka, kao i radovi na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd, zbog čega će istog dana od 9 do 22 sata umanjen pritisak vode osetiti potrošači u Blokovima 23, 24 i 28.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.