DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Isključenja u najstrožem centru i delovima još 4 opštine
Spisak isključenja struje
Zvezdara
09:30 - 13:00 ČINGRIJINA: 26-50A,13-31, DR LUDVIGA HIRŠVELDA: 2-6,1-3, IVANA KAPISTRANA: 2-4,8-12,1-7A, KORDUNAŠKA: 2-6,10-18,1-7, KOSTE NOVAKOVIĆA: 3, LUKIJANA MUŠICKOG: 8,20-22,11,15, MILANA RAKIĆA: 70-76,80,59,65-79, PRIJEDORSKA: 2-16B,1-7A, TIHOMIRA VIŠNjEVCA: 2-8,1-11, VJEKOSLAVA KOVAČA: 3A, Naselje BEOGRAD: DR VLAD.DJORDJEVIĆA: 2-6,1-7A,
Savski venac
08:30 - 18:00 BUL VOJVODE PUTNIKA: BB,BB, KNEZA MILOŠA: BB, MOSTARSKA PETLjA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB, SARAJEVSKA: 86/,
08:30 - 14:00 VOJISLAVA VUČKOVIĆA: 10-12,16-30,9-23, VRNjAČKA: 4-4,3-7,
Voždovac
09:00 - 14:00 PAŠMANSKA: 19, VOJVODE TOZE: 3,
Novi Beograd
09:00 - 17:00 BRODARSKA: 2-12,16-18,22A,26-36A,42-58,62-64,68,72-82,1-5A, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,1E, DRAGANA JEFTIĆA: 5,9-11,25,33,51-53,57-57A,119-121, IVANA MARKOVIĆA-IRCA: 2-8,12-14,28,56-56V/1,134-134B,9A,17A,21,27,59-59,73,137-139A, SADIKA RAMIZA: 4-4V/2,8-12,16,20-24,28-34,40-48,52,56-62,68-70,74-76,80,84-86,92,98-100V/1,110-112,118-118V/1,122-122G/1,7-11,25,33-43,51-59a,73-77,85-87,101-105,109-113,117,127-129,139, SAVSKI NASIP: BB, SLAVKA ŠLANDERA: 4-16,22-24,30,36,40,44-60,68-72,80,84,88,104-104A,108A-120,3-5,17,31-31A,45-47,51-55, STARO SAJMIŠTE: bb,BB,2A-8,12a,20,28,1-7,13A,19-23M,27-29, ZARIJA VUJOŠEVIĆA: 2,8,16,20-36,40,44,48,52,60,64-70,74,80,84-86,90,96-100,110-116,1,5-5,9,15-17,39-49,55-55,61-63,67-69,75-87,105,109, ZEMUNSKI PUT: 1A-1B,7, Naselje N BEOGRAD: VLADIMIRA POPOVIĆA: 6-6A,14B,
Lazarevac
12:00 - 14:00 Naseljeno mesto Vrbovno: Novogradska (zaseok Vikendaši).
