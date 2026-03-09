Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba lakše povređeno, među kojima dvoje dece, rečeno je u Hitnoj pomoći.
PETORO POVREĐENIH U DVE NESREĆE: Teška noć za lekare beogradske Hitne pomoći
Jedno dete prevezeno je u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a drugo je zbrinuto na licu mesta.
Ekipe Hitne pomoći su tokom noći imale ukupno 117 intervencija, od kojih je 21 bila na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
