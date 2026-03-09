Slušaj vest

Jedno dete prevezeno je u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a drugo je zbrinuto na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći imale ukupno 117 intervencija, od kojih je 21 bila na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

