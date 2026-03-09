Slušaj vest

U Dečjem kulturnom centru Beograda danas će početi Dečje muzičke svečanosti (DEMUS), manifestacija koja afirmiše rad muzičkih sekcija osnovnih škola na teritoriji grada.

Program će početi takmičenjem u solo pevanju "Zlatna sirena" na kom će učenici izvoditi klasičnu i savremenu solo pesmu, izvornu narodnu pesmu i dečju zabavnu pesmu.

"Manifestacija Dečje muzičke svečanosti obuhvata školsko, opštinsko i gradsko takmičenje, na kojem učestvuje više hiljada dece kao solisti, mali vokalni sastavi-dueti, terceti, kvarteti, vokalne grupe, horovi, mali instrumentalni sastavi i orkestri", saopštili su organizatori.

U aprilu će biti održano Gradsko takmičenje vokalnih grupa pevača, horova, malih instrumentalnih sastava i orkestara osnovnih škola Beograda, a revija pobednika svih žanrova biće održana 25. aprila u Knez Mihailovoj ulici u okviru manifestacije "Beogradski dani porodice".

Ulaz na sve koncerte je slobodan.