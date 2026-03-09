Slušaj vest

U Dečjem kulturnom centru Beograda danas će početi Dečje muzičke svečanosti (DEMUS), manifestacija koja afirmiše rad muzičkih sekcija osnovnih škola na teritoriji grada.

Program će početi takmičenjem u solo pevanju "Zlatna sirena" na kom će učenici izvoditi klasičnu i savremenu solo pesmu, izvornu narodnu pesmu i dečju zabavnu pesmu.

"Manifestacija Dečje muzičke svečanosti obuhvata školsko, opštinsko i gradsko takmičenje, na kojem učestvuje više hiljada dece kao solisti, mali vokalni sastavi-dueti, terceti, kvarteti, vokalne grupe, horovi, mali instrumentalni sastavi i orkestri", saopštili su organizatori.

U aprilu će biti održano Gradsko takmičenje vokalnih grupa pevača, horova, malih instrumentalnih sastava i orkestara osnovnih škola Beograda, a revija pobednika svih žanrova biće održana 25. aprila u Knez Mihailovoj ulici u okviru manifestacije "Beogradski dani porodice".

Ulaz na sve koncerte je slobodan.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradPETORO POVREĐENIH U DVE NESREĆE: Teška noć za lekare beogradske Hitne pomoći
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Isključenja u najstrožem centru i delovima još 4 opštine
utičnica
BeogradDANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Delovi ove 3 opštine da spreme zalihe, isključenja traju od od 9 do 22 časa
Slavina
BeogradMASOVNA TUČA NA PROSLAVI 18. ROĐENDANA U BEOGRADU! Trudnica srušena na pod, KRENULA DA KRVARI od udaraca: Sve nadležne službe na terenu, više osoba povređeno!
hitna pomoć noć
BeogradOD 9. MARTA, ŠESTOMESEČNA REDUKCIJA PLOVIDBE NA SAVI ZBOG NOVE FAZE IZGRADNJE NOVOG SAVSKOG MOSTA: Evo u kom vremenskom periodu će biti ograničenja
shutterstock_2084712277.jpg