Slušaj vest

Predstava je rađena po kultnom romanu Gradimira Stojkovića, čiju je dramatizaciju i adaptaciju uradio Nikola Đonović. Režija predstave je delo Đorđa Markovića.

Roman Gradimira Stojkovića, koji prati odrastanje i prilagođavanje mladog čoveka iz druge polovine 20. veka, inspirisao je Nikolu Đonovića da prikaže da i današnje generacije imaju slične izazove u sazrevanju, prihvatanju, poverenju, zaljubljivanju, kao i da ti fenomeni ne zastarevaju koliko god im inovacije i tehnološki prevrati u komunikaciji menjali obličja.

– Predstava „Hajduk u Beogradu” nije vajana sa ciljem kako bi prevaspitavala gledaoca, već da ga kroz zdrav smeh, praćen uzbudljivim zapletom, uvede u jednu učionicu i podseti ga da je munjevita prolaznost onog doba kada smo bili „osnovci” dokaz da je to možda jedno od najlepših i najzamršenijih čvorišta života – rekao je reditelj predstave Đorđe Marković.

Kreativni tim predstave činili su Vladimir Pavlović (scenografija), Selena Mladenović (kostim), Stevan Miloševića (muzika), a u predstavi su se, od premijere predstave 2023. godine, izmenili mnogobrojni mladi glumci ansambla „Dadov”, polaznici Škole glume i govora u Dadovu.