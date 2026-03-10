Koje opštine u Beogradu ostaju bez vode narednih dana

Slušaj vest

Zvezdara

Beogradski vodovod najavio je da će zbog radova danas, u utorak 10. marta, bez vode biti od 8 do 22 sata desetak ulica na opštini Zvezdara.

To su ulice Vizantijska, Lepenskog vira, Teodorina, Vladimira Ćorovića, Vladimira Dvornikovića, Gamzigradska, Feliksa Kanica, Save Petkovića i Livadska.

Vodu neće imati ni potrošači u ulicama Radosava Ljumovića i Mitkovom kladencu (od Ladnog brda do Vizantijske), preneo je Beoinfo.

Čukarica

Zbog radova u opštini Čukarica, u utorak od 8 do 14 bez vode će ostati potrošači u naselju Umka, dodaje se.

Novi Beograd

U opštini Novi Beograd, zbog radova, u utorak od 9 do 22 umanjen pritisak vode će osetiti potrošači u Blokovima 23, 24 i 28, najavljeno je.

Obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a apelovano na potrošači da pripreme zalihu vode.