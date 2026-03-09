Slušaj vest

Manifestacija „Novobeogradski osmi mart” održana je na šetalištu „Lazaro Kardenas” u Bloku 45 gde su građani i sa predsednicom opštine zajedno obeležili Međunarodni dan žena, saopšteno je iz ove opštine.

Opština je priredila zanimljiv muzički program, a sugrađankama je uručeno cveće kao znak pažnje i zahvalnosti.

Predsednica opštine Novi Beograd Ivana Nikolić čestitala je damama 8. mart.

– Drage dame, srećan vam Međunarodni dan žena. Želim vam puno sreće i uspeha u svim sferama života. Žena je stub porodice i oslonac svakog doma. Naša borba kroz čitav jedan vek bila je civilizovana, dostojanstvena i hrabra, s ciljem unapređenja položaja žena u društvu, što doprinosi napretku cele zajednice. Pokazale smo da smo u poslu požrtvovane i uporne na putu do cilja. Zato danas slavimo posebnost svake od nas, jer upravo ta naša jedinstvenost doprinosi snazi i napretku naše zajednice – rekla je ona.

Kurir.rs/Beograd.rs

