– Drage dame, srećan vam Međunarodni dan žena. Želim vam puno sreće i uspeha u svim sferama života. Žena je stub porodice i oslonac svakog doma. Naša borba kroz čitav jedan vek bila je civilizovana, dostojanstvena i hrabra, s ciljem unapređenja položaja žena u društvu, što doprinosi napretku cele zajednice. Pokazale smo da smo u poslu požrtvovane i uporne na putu do cilja. Zato danas slavimo posebnost svake od nas, jer upravo ta naša jedinstvenost doprinosi snazi i napretku naše zajednice – rekla je ona.