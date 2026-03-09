Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Narodnih heroja, od 10. do 16. marta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje Ulice narodnih heroja između zona raskrsnica sa Ulicom Pariske komune i Bulevarom Zorana Đinđića, zbog čega će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– linija 65 – vozila će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom narodnih heroja i dalje na redovnoj trasi;
– linija 613 – vozila će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom narodnih heroja i dalje na redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradKAKO JE PROSLAVLJEN 8. MART U NOVOM BEOGRADU: Cveće i bogat muzički program za Beograđanke
Screenshot 2026-03-09 132508.jpg
BeogradNAGRADA 1.000 EVRA KO NAĐE DŽOJ! Pobegla iz pansiona u Obrenovcu, sad je svi traže! Uplašena je i izgleda ovako (FOTO)
Screenshot 2026-03-09 115106.jpg
BeogradJUBILARNO 50. IZVOĐENJE: Predstava "Hajduk u Beogradu" u Pozorištu Dadov
Screenshot 2026-03-09 102139.jpg
BeogradULAZ JE BESPLATAN: U Beogradu danas počinju Dečje muzičke svečanosti
shutterstock-603171200.jpg
BeogradOD 9. MARTA, ŠESTOMESEČNA REDUKCIJA PLOVIDBE NA SAVI ZBOG NOVE FAZE IZGRADNJE NOVOG SAVSKOG MOSTA: Evo u kom vremenskom periodu će biti ograničenja
shutterstock_2084712277.jpg