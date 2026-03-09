Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Narodnih heroja, od 10. do 16. marta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje Ulice narodnih heroja između zona raskrsnica sa Ulicom Pariske komune i Bulevarom Zorana Đinđića, zbog čega će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– linija 65 – vozila će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom narodnih heroja i dalje na redovnoj trasi;

– linija 613 – vozila će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom narodnih heroja i dalje na redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta.